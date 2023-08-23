نشرت الفنانة جوري بكر رسالة غامضة وجّهتها إلى جمهورها ومحبيها، أثارت بها قلقهم ودفعتهم للتساؤل عما تمر به، وذلك عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الرسمي في "فيسبوك".

جوري بكر

جوري بكر تثير قلق الجمهور برسالة غامضة "مش كل اللي بنزله حقيقي"

كشفت جوري بكر في رسالتها قائلة: "خليكم مقتنعين دائما بأن مش كل اللي بتشوفوه حقيقي ومش كل اللي بنزله حقيقي ممكن ورا الصورة والضحكة اللي نزلت دي الكواليس بتاعتها كانت كلها كسرة وغضب وعياط وتعب نفسي وتعب جسدي وحاجات تانية كتيرة".

جوري بكر

جوري بكر "متعرفوش ربنا خد إيه مني"

وتابعت جوري بكر معلقا: "رسالتي اللي عايزة أوصلها مفيش حد بيحب يشارك الناس اللي بتتابعه اللي هي أصلاً فيها اللي مكفيها حاجات سلبية بس لازم أديكم أمل في بكرا وإن ربنا بيعوض لأن ربنا مش بيحب الحاجات الوحشة، ادعوا لبعض واتمنوا الخير لبعض متعرفوش ربنا خد إيه مني أو من غيري عشان يكرمني بأي حاجة تانية في حياتي".

جوري بكر

من ناحية أخرى، كانت جوري بكر قد واجهت في الفترة الماضية شائعة طلاقها من زوجها، وعلّقت عليها من خلال حسابها في "إنستغرام" قائلةً: "أنا بخير الحمد لله وزوجي الراجل المحترم بخير وربنا يكرمنا إن شاء الله ونشوف ابننا على خير ادعولنا بس وكفايا إشاعات أرجوكم أعصابي تعبت والله تعبت يارب تكونوا مبسوطين كدا ومتطمنين حياتي الخاصة خط أحمر". وأضافت: "على فكرة أنا بخير ومفيش أي حاجة من الإشاعات اللي بتطلّعوها عليا حصلت ومحدش يدخل يمثل ويقولي خير حبيبتي مالك، ما انتو مش بتسألوا غير في المصايب لكن غير كده لا هفضل طول عمري صريحة وأقول اللي في قلبي لأني مبخافش غير من اللي خلقني".