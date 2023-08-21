أعرب الفنان ساموزين بأسلوب ساخر من استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغاني، والذي انتشر الفترة الماضية وأثار جدلاً كبيراً بين الموسيقيين والمطربين.

ساموزين

ساموزين يسخر من الذكاء الاصطناعي بطريقته الخاصة (شاهد)

كشف ساموزين في منشور عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستجرام" قائلاً :"فيه ناس كتير بتبعتلي صوتي وأنا بغنّي أغاني تانية عن طريق الذكاء الاصطناعي، بس بصراحة محدّش عرف يوصل لخامة الصوت المظبوطة ودي حاجة مفرّحاني".

أوضح ساموزين عن الذكاء الاصطناعي: "كسبت الذكاء الاصطناعي اللهم ولك الحمد، التقليد ممنوع".

تصريحات ساموزين

آخر أعمال ساموزين

من ناحية اخري، يُذكر أن آخر أغنية للمطرب سامو زين هي بعنوان "دي حبيبتي" والتي طرحها عبر قناته الرسمية في "يوتيوب" منذ ثلاثة أسابيع، وتخطّت مشاهداتها حاجز المليون مشاهدة حتى الآن، والأغنية من كلمات محمد فتحي، ألحان محمد شحاته وعلي الخواجة، وتوزيع محمود صبري، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج شريف فرنسيس.