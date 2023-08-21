عاجل
د. أيمن محسب: توصيات الحوار الوطني تساهم في إحداث طفرة في القطاع الصناعي يا رب الكورة تموت.. زوجة مدحت شلبي: حياتي كرة مدورة بها نقاط سوداء
الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

محمد حماقي يعلق علي الذكاء الاصطناعي"أنا شوفت حاجات مرعبة"

محمد حماقي
محمد حماقي

أعرب الفنان محمد حماقي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد على هامش إحيائه حفل ختام "مهرجان قرطاج السينمائي الدولي"، عن رأيه في الذكاء الاصطناعي، مشيرا: "إحنا في سنة أولى ذكاء اصطناعي وهيتطور جداً".

محمد حماقي 

محمد حماقي يعلق علي الذكاء الاصطناعي"انا شوفت حاجات مرعبة"

تابع محمد حماقي قائلاً: "لازم نستخدم الذكاء الاصطناعي من غير ما نؤذي أحد ونقنن الذكاء الاصطناعي داخل الفن من غير ما نتعدّى على حدود حد، أنا شوفت حاجات مرعبة لقيت ناس صحابي بيرقصوا على الذكاء الاصطناعي مبقتش عارف هل هو ده فعلاً ولا مش هو!".

محمد حماقي 

محمد حماقي عن مهرجان قرطاج السينمائي "شرف وحلم أي فنان"

عبر محمد حماقي عن سعادته بمشاركته في "مهرجان قرطاج السينمائي"، معلقا: "أنا سعيد جداً بوجودي في مهرجان قرطاج، وشرف وحلم أي فنان إنه يقدّم حفلة على مسرح قرطاج".

محمد حماقي 

أشار محمد حماقي في حديثه: "سعيد إني بختم مهرجان كبير وعريق زي مهرجان قرطاج، وحلم أي فنان أن يقف على مسرح قرطاج في تونس".

txt

أشرف زكي يوجه رسالة حادة لوسائل الإعلام ويبطش بشائعة وفاة الزعيم مجددًا

txt

داليا البحيري تستقبل من رسائل دعم من نجوم الفن بعد سقوطها على المسرح

مواد متعلقة

مايا دياب بالكريستال تبرز سحر قوامها (صور)

زي القمر.. أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة على يوتيوب

داليا البحيري تستقبل من رسائل دعم من نجوم الفن بعد سقوطها على المسرح

أشرف زكي يوجه رسالة حادة لوسائل الإعلام ويبطش بشائعة وفاة الزعيم مجددًا

حليمة بولند تنهي جدل تبرّؤ أسرتها منها وتتوعد باتخاذ اللازم|ما القصة