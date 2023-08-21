محمد حماقي يعلق علي الذكاء الاصطناعي"أنا شوفت حاجات مرعبة"

أعرب الفنان محمد حماقي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد على هامش إحيائه حفل ختام "مهرجان قرطاج السينمائي الدولي"، عن رأيه في الذكاء الاصطناعي، مشيرا: "إحنا في سنة أولى ذكاء اصطناعي وهيتطور جداً".

محمد حماقي

محمد حماقي يعلق علي الذكاء الاصطناعي"انا شوفت حاجات مرعبة"

تابع محمد حماقي قائلاً: "لازم نستخدم الذكاء الاصطناعي من غير ما نؤذي أحد ونقنن الذكاء الاصطناعي داخل الفن من غير ما نتعدّى على حدود حد، أنا شوفت حاجات مرعبة لقيت ناس صحابي بيرقصوا على الذكاء الاصطناعي مبقتش عارف هل هو ده فعلاً ولا مش هو!".

محمد حماقي

محمد حماقي عن مهرجان قرطاج السينمائي "شرف وحلم أي فنان"

عبر محمد حماقي عن سعادته بمشاركته في "مهرجان قرطاج السينمائي"، معلقا: "أنا سعيد جداً بوجودي في مهرجان قرطاج، وشرف وحلم أي فنان إنه يقدّم حفلة على مسرح قرطاج".

محمد حماقي

أشار محمد حماقي في حديثه: "سعيد إني بختم مهرجان كبير وعريق زي مهرجان قرطاج، وحلم أي فنان أن يقف على مسرح قرطاج في تونس".