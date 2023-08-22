تنسيق الجامعات 2023| 80.6% الحد الأدنى لكليات التمريض

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول في كليات التمريض في تنسيق الجامعات 2023 للشعبة العلمية علوم من الثانوية العامة.

وبلغ الحد الأدنى لكليات التمريض على مستوى الجمهورية في تنسيق الجامعات 2023 للشعبة العلمية علوم 330.5 درجة بنسبة 80.6 في المائة.

حدود تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

وبلغ الحد الأدنى للقبول في كليات الحاسبات والمعلومات في تنسيق الجامعات 2023 للشعبة العلمية علوم 356.5 درجة بنسبة 86.95 في المائة.

كما بلغ الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البيطري في تنسيق الجامعات 2023 بلغ 352.5 درجة بنسبة 85.9 في المائة، وبلغ الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم للشعية العلمية علوم في تنسيق الجامعات 2023 بلغ 327 درجة بنسبة 79.76 في المائة.

وبلغ الحد الأدنى للقبول في المعاهد الفنية الصحية في تنسيق الجامعات 2023 للشعبة العلمية علوم 325 درجة بنسبة 79.27 في المائة.

وبلغ الحد الأدنى للقبول في كلية السياسة والاقتصاد في تنسيق الجامعات 2023 للشعبة العلمية علوم 327 درجة بنسبة 79.75 في المائة.

كما بلغ الحد الأدنى للقبول في كلية الإعلام في تنسيق الجامعات 2023 للشعبة العلمية علوم 318 بنسبة 77.56 في المائة.

كما بلغ الحد الأدنى للقبول في كلية الفنون التطبيقية في تنسيق الجامعات 2023 للشعبة العلمية علوم 314 درجة بنسبة 76.59 في المائة.

حدود تنسيق الجامعات 2023 الشعبة الرياضية

بلغ الحد الأدنى للقبول في كليات الحاسبات والمعلومات في تنسيق الجامعات 2023 للشعبة العلمية رياضيات 330 درجة بنسبة 80.4 في المائة.

كما بلغ الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم في تنسيق الجامعات 2023 للشعبة العلمية رياضيات 288 درجة بنسبة 70.24 في المائة.

وبلغ الحد الأدنى للقبول في المعاهد الفنية الصحية في تنسيق الجامعات 2023 للشعبة العلمية رياضيات 289.5 بنسبة 70.6 في المائة.

نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية

ووزعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 329 ألفا و414 طالبا وطالبة على الجامعات والمعاهد في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 للقبول بالجامعات نحو 350 ألفًا و133 طالبا وطالبة في الثانوية العامة.

واستنفذ 14 ألفا و972 طالبا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم اتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

وبلغ الحد اﻷدنى للتقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 في المائة، وتشمل عدد الطلاب 259 ألفًا و445 طالبًا وطالبة.

وبلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية للتقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 في المائة، ويشمل عدد طلاب 90 ألفا و688 طالبا وطالبة.

وأتيحت أمام طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 التقديم في كليات الطب البيطري والحاسبات والمعلومات، والفنون التطبيقية، والتمريض، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والتجارة والآداب والتربية.

كما أتيحت أماكن شاغرة أمام طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في كليات الآداب والتجارة والتربية والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة.



