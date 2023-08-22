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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

تنسيق الجامعات 2023| 85.9% الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البيطري

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البيطري في تنسيق الجامعات 2023 بلغ 352.5 درجة بنسبة 85.9 في المائة. 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس (ظهرت الآن)

بالمجموع| الحدود الدنيا لكليات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الحد الأدنى للقبول في كليات التمريض في تنسيق الجامعات 2023 بلغ 330.5 درجة بنسبة 80.6 في المائة. 

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم للشعية العلمية علوم في تنسيق الجامعات 2023 بلغ 327 درجة بنسبة 79.76 في المائة. 

وبلغ الحد الأدنى للقبول في المعاهد الفنية الصحية في تنسيق الجامعات 2023 للشعبة العلمية علوم 325 درجة بنسبة 79.27 في المائة. 

نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية 

ووزعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 329 ألفا و414 طالبا وطالبة على الجامعات والمعاهد في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023. 

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 للقبول بالجامعات نحو 350 ألفًا و133 طالبا وطالبة في الثانوية العامة.

واستنفذ 14 ألفا و972 طالبا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم  وسيتم اتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة. 

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 

وبلغ الحد اﻷدنى للتقديم في المرحلة الثانية  من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 في المائة، وتشمل عدد الطلاب 259 ألفًا و445 طالبًا وطالبة.

وبلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية للتقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 في المائة، ويشمل عدد طلاب 90 ألفا و688 طالبا وطالبة.

وأتيحت أمام طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في  المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 التقديم في كليات الطب البيطري والحاسبات والمعلومات، والفنون التطبيقية، والتمريض، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والتجارة والآداب والتربية. 

كما أتيحت أماكن شاغرة أمام طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في كليات الآداب والتجارة والتربية والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة. 
 

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