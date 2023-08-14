تنسيق الجامعات 2023| كليات متاحة لطلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة (علمي)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة الكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية.

وتتضمن الكليات المتاحة أمام الشعبة العلمية في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 كليات الطب البيطري والتمريض والعلوم والحاسبات والمعلومات والإعلام.

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2023 غدًا الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 لمدة خمسة أيام تنتهي يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، في العاصمة الإدارية الجديدة لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، بحضور قيادات الوزارة ومسئولي التنسيق.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الحد اﻷدنى للشعبة العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 في المائة، وتشمل عدد الطلاب 259 ألفا و445 طالبا وطالبة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الحد الأدنى للشعبة الأدبية في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات يبلغ 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 في المائة، ويشمل عدد طلاب 90 ألفا و688 طالبا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 نحو 350 ألفًا و133 طالبًا وطالبة في الثانوية العامة.

كليات متاحة في تنسيق الجامعات المرحلة الثانية (علمي)