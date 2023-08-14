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الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

 يشهد، اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث سيكون محبو ومتابعو كرة القدم على موعد بيوم كروي خالص.

 

 يأتي على رأس أبرز مباريات اليوم المنتظرة مباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون، بجانب مواجهتي الدوري السعودي، عندما يلتقي الهلال وأبها، والنصر والاتفاق.

 

ونعرض في السطور التالية عبر بوابة الوفد الإلكترونية جدول مباريات اليوم الإثنين كالتالي:

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:

أبها والهلال، وتنطلق المباراة في تمام 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على SSC EXTRA 1 HD .

الرائد والاتحاد، وتنطلق المباراة في تمام 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على SSC1 SD.

الاتفاق والنصر، وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع على SSC1 HD

الشباب والأخدود، وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع على SSC EXTRA 1 SD

 

موعد مباراة الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة:

 مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني:

قاديش وديبورتيفو ألافيس، وتنطلق المباراة في تمام 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

 

أتلتيكو مدريد وغرناطة، وتنطلق المباراة في تمام 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1 

 

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي:

موريرينسي وبورتو، وتنطلق المباراة في تمام 8:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على Sport TV2 Portugal

 

بوافيستا وبنفيكا، وتنطلق المباراة في تمام 10:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على Sport TV1 Portugal

 

مواعيد مباريات الدوري التركي:

ألانياسبور وإسطنبول باشاك شهير، وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

فاتح قرا جمرك وبشكتاش، وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

 