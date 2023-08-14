العلمين الجديدة.. قبلة الأحداث والمؤتمرات الدولية (معلومات)

العلمين الجديدة.. تستضيف مدينة العلمين الجديدة، اليوم، القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، بمشاركة زعماء الدول الثلاث، لمناقشة آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وأيضًا توحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.



قبلة المؤتمرات الدولية:

لكن يمكن القول، بأن مدينة العلمين لم تستضف فقط الأحداث السياسية، ولكن تحتضن أيضًا الأحداث الترفيهية، أبرزها مهرجان العلمين، الذي يعد أكبر حدث عالمي، باعتباره من أهم الأحداث الترفيهية الفنية والرياضية، التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، حتى أصبحت قبلة المؤتمرات الدولية.



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن مدينة العلمين الجديدة:



تقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح، بطول 48 كم من الطريق الدولي (الإسكندرية – مطروح).

تعد العلمين أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي.

تعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة، في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها.

العلمين الجديدة من أفضل المدن السياحية في مصر.

تبلغ مساحة المدينة نحو 48 ألف فدان، بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلي.

مخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة.

يوجد العديد من المشروعات داخل المدينة كالآتي:

أول محطة إنتاج مياه الشرب بتكنولوجيا التكثيف بإنتاجية تصل إلى 100،000 لتر مياه يوميًا.

العلمين



ناطحات سحاب سياحية وسكنية، ممثلة في مشروعات أبراج العلمين الجديدة

تمهيد الطريق الساحلي بداية من سيدي عبدالرحمن إلى وادي النطرون

الممشى السياحي بطول 18 كم

محطة أوراسكوليا للصرف والتحلية

مشروع حواجز الأمواج بعدد 18 حاجزًا

مشروع زراعة محاصيل مثل النخل والزيتون والرمان

أبراج على كل منصة تصل ارتفاعها إلى 35 مترًا

تتكون الأبراج من 3 أدوار تجارية وإدارية وجراج سفلى بجانب الوحدات السكنية

تحتوي المدينة على مركز طبى عالمى بمساحة 44 فدانًا

يوجد بالمدينة مركز مؤتمرات عالمي مجهز لاستقبال مؤتمرات أوروبا



قطاع ساحلي:

حى الفنادق – مركز المدينة – الحى السكنى المميز – مركز المؤتمرات – حى حدائق العلمين – مرسى الفنارة – المنطقة الترفيهية – منتجع خاص – مركز ثقافى – إسكان سياحى – حي مساكن البحيرة – أرض المعارض.

منطقة أثرية:

متحف مفتوح – منتزه دولى – منطقة ترفيهية – فنادق – خدمات ميناء.

تبلغ قيمة الاستثمارات بالمدينة عشرات المليارات.