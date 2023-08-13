نشرة أخبار التوك شو.. جدل بشأن ارتفاع سعر الذهب والكتب الخارجية والسجائر

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

طالب الدكتور محمد الباز، بضرورة التصدي لأزمة ارتفاع أسعار السجائر بالسوق، رغم طرح الشركة الشرقية للدخان ملايين علب السجائر يوميًا بسعر ثابت 24 جنيهًا للعلبة.



لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الباز: احتكار السلع ورفع أسعارها أخطر من العمليات الإرهابية على الدولة



أكد المهندس أحمد طارق، خبير الأمن السيبراني والتقني، أن تزييف الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي "ابتزاز وخراب بيوت"، موضحًا أن خطورة الممارسات الناجمة عن الاستخدام الخاطئ لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يمكنها تزييف الفيديوهات والصور، وابتزاز الأشخاص والشركات من أجل طلب المال أو تحقيق مصالح شخصية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

تزييف الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي "ابتزاز وخراب بيوت"



قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن أسعار الذهب شهدت استقرارًا خلال الفترة الماضية بفضل مبادرة الإعفاء من الجمارك.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

التموين تكشف سبب ارتفاع أسعار الذهب مجددًا (فيديو)



كشف المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، عن أهمية مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، قائلا: "الموضوع بدأ منذ عام 2017 عندما أعلنا عن تعداد الدولة المصرية".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الاتصالات تكشف أهمية مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات (فيديو)



فجر الإعلامي الدكتور محمد الباز، مفاجأة عن سبب استبعاد الحوامل من مسابقة الـ30 ألف معلم، قائلًا: إن القرار الأخير باستبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل من مسابقة الـ30 ألف معلم، أغضب المعلمون بشكل كبير، وبعضهم توقفت حياته.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

مفاجأة عن سبب استبعاد الحوامل من مسابقة الـ30 ألف معلم





كشف بركات صفا ، عضو شعبة الأدوات المكتبية، سبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية إلى أسعار الكتب الورق والطباعة ، وارتفع الجنيه مقابل الدولار.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

" الأدوات المكتبية" تكشف سبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية (فيديو)



كشف الفنان رشوان توفيق ، صحة ما نشرته ابنته هبة ، نقلاً عنه ، بأنه أخبرها عن اقتراب بلوغ الأجل منتهاه والرحيل.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

رشوان توفيق يعلق على شائعة وفاته (فيديو)



نفى محمد صالح رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، صحة تواجد مصر على بركة كبيرة من المياه الجوفية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الري تكشف حقيقة تواجد مصر على بركة كبيرة من المياه الجوفية (فيديو)



قال هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن علبة البالغ سعرها 24 جنيهًا سعرها الاصلي 6 جنيهات وتسعون قرش والباقي ضرائب وهكذا باقي المنتجات، مضيفا: "لدينا خطة استثمارية مختلفة كل عام".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالشرقية للدخان: سعر علبة السجائر الكليوباترا 6 جنيهات والباقي ضرائب (فيديو)



أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، استمرار تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الأرصاد تكشف بشرى عن حالة الطقس (فيديو)

