رشوان توفيق يعلق على شائعة وفاته (فيديو)

كشف الفنان رشوان توفيق ، صحة ما نشرته ابنته هبة ، نقلاً عنه ، بأنه أخبرها عن اقتراب بلوغ الأجل منتهاه والرحيل.

وقال الفنان رشوان توفيق خلال اتصال هاتفي لبرنامج الإعلامي سيد علي "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" ، الشائعات كثيرة وتردد كل فترة حول رحيلي.. وكلنا هنموت واحنا متشعبطين في ربنا ".

ابنتي هبة رشوان هي اهتمامي ومسئوليتي



وأضاف رشوان توفيق: “كلنا نموت ، وفي صلاتي أقول ، يا رب ليكن اليوم الذي ألتقي بك فيه أسعد لحظة شوفتها”، متابعا: "ابنتي هبة رشوان هي اهتمامي ومسئوليتي ، وهي مرتبطة بي منذ أن كانت طفلة ربنا يحفظها ويسعدها".