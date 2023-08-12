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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رشوان توفيق يعلق على شائعة وفاته (فيديو)

الفنان رشوان توفيق
الفنان رشوان توفيق

كشف الفنان رشوان توفيق ، صحة ما نشرته ابنته هبة ، نقلاً عنه ، بأنه أخبرها عن اقتراب بلوغ الأجل منتهاه والرحيل.

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هبة رشوان توفيق: "كلما مررت بأزمة بحثت عن حلول أبي"

وقال الفنان رشوان توفيق خلال اتصال هاتفي لبرنامج الإعلامي سيد علي "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" ، الشائعات كثيرة وتردد كل فترة حول رحيلي.. وكلنا هنموت واحنا متشعبطين في ربنا ".

ابنتي هبة رشوان هي اهتمامي ومسئوليتي


وأضاف رشوان توفيق: “كلنا نموت ، وفي صلاتي أقول ، يا رب  ليكن اليوم الذي ألتقي بك فيه أسعد لحظة شوفتها”، متابعا: "ابنتي هبة رشوان هي اهتمامي ومسئوليتي ، وهي مرتبطة بي منذ أن كانت طفلة ربنا يحفظها ويسعدها".

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