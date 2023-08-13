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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تكشف بشرى عن حالة الطقس (فيديو)

حالة الطقس
حالة الطقس

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، استمرار تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة .

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الأرصاد تحذر من عودة ارتفاع درجات الحرارة.. وسقوط أمطار خفيفة

 


وتوقع عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع  على قناة "سي بي سي"،  مزيد من التحسن في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن سرعة الرياح تصل لـ 35 كم/ ساعة.

توقعات بالطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع الحالي 

وتابع عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: "توقعات بالطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع الحالي على الأقل ودرجات الحرارة والأجواء الممتعة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وارتفاعات الأمواج بالبحرين الأبيض والمتوسط لن تتجاوز المترين في أسوأ الأحوال، بما يسمح بممارسة كافة الأعمال الطبيعية من الصيد وخلافه".

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