التموين تكشف سبب ارتفاع أسعار الذهب مجددًا (فيديو)

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن أسعار الذهب شهدت استقرارًا خلال الفترة الماضية بفضل مبادرة الإعفاء من الجمارك.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت: "مبادرة زيرو جمارك كان لها بالغ الأثر في نزول الأسعار خلال الأشهر الماضية".

زيادة كبيرة على الطلب خاصة السبائك والجنيهات:

وأوضح: "في الـ48 ساعة الماضية حدث زيادة كبيرة على الطلب خاصة السبائك والجنيهات، وهذا أمر معتاد للمصريين وكان الطلب أكثر من المعروض مما أدى لارتفاعات من 2150 إلى 2400 جنيه".

وتابع مستشار وزير التموين لشئون الذهب،: "سعر الذهب حاليًا 2350 جنيهًا للجرام عيار 21، ومتوقع خلال الأيام القليلة القادمة حدوث اتزان آخر للسوق خاصة مع توافر الطلب".