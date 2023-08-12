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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مفاجأة عن سبب استبعاد الحوامل من مسابقة الـ30 ألف معلم

مسابقة الـ30 ألف
مسابقة الـ30 ألف معلم

فجر  الإعلامي الدكتور محمد الباز، مفاجأة عن سبب استبعاد الحوامل من مسابقة الـ30 ألف معلم، قائلا:  إن القرار الأخير باستبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل من مسابقة الـ30 ألف معلم، أغضب المعلمين بشكل كبير، وبعضهم توقفت حياته.

مسابقة الـ30 ألف معلم

 


وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المعلمين اجتازوا الاختبارات وفقًا للشروط المعلنة، ثم فوجئوا بشروط جديدة تعلق التعاقد مع الحوامل وأصحاب الوزن الزائد.


ولفت إلى أن أحد المطلعين على هذا الملف أخبره أن سبب استبعاد الحوامل، هو أن الفائزين في المسابقة يحصلون على عقود لمدة سنة، وليس تعيين دائم، لذا إذا كانت المرأة حاملًا ستضيع مدة كبيرة من السنة في إجازة الوضع، فجاء القرار بتعليق عقدها،وبعد أجازة الوضع تتعاقد.

 

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