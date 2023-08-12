فجر الإعلامي الدكتور محمد الباز، مفاجأة عن سبب استبعاد الحوامل من مسابقة الـ30 ألف معلم، قائلا: إن القرار الأخير باستبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل من مسابقة الـ30 ألف معلم، أغضب المعلمين بشكل كبير، وبعضهم توقفت حياته.

مسابقة الـ30 ألف معلم



وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المعلمين اجتازوا الاختبارات وفقًا للشروط المعلنة، ثم فوجئوا بشروط جديدة تعلق التعاقد مع الحوامل وأصحاب الوزن الزائد.



ولفت إلى أن أحد المطلعين على هذا الملف أخبره أن سبب استبعاد الحوامل، هو أن الفائزين في المسابقة يحصلون على عقود لمدة سنة، وليس تعيين دائم، لذا إذا كانت المرأة حاملًا ستضيع مدة كبيرة من السنة في إجازة الوضع، فجاء القرار بتعليق عقدها،وبعد أجازة الوضع تتعاقد.