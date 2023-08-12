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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الاتصالات تكشف أهمية مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات (فيديو)

المهندس خالد العطار،
المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي

كشف المهندس خالد العطار،  نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، عن أهمية مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، قائلا: "الموضوع بدأ منذ عام 2017 عندما أعلنا عن تعداد الدولة المصرية".

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رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات عددًا من مشروعات وملفات العمل

وأضاف نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي خلال حواره مع  الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم : "تم حصر جميع المنشآت وتحويلها إلى كوروكي، وتم تحويل الكروكي لخرائط جغرافية، وتم استخدام التصوير الجوي للمطابقة".

حصرنا 50% من العقارات حتى الآن

وتابع  نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي : "أصبح لدينا طابعة المباني والأراضي والشقق، وبالتعاون مع الوزارة بدأنا نربط كل شقة بالرقم القومي"، موضحا: "حصرنا 50% من العقارات حتى الآن".