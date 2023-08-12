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السبت 12 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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" الأدوات المكتبية" تكشف سبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية (فيديو)

الكتب الخارجية
الكتب الخارجية

كشف بركات صفا ، عضو شعبة الأدوات المكتبية،  سبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية إلى أسعار الكتب الورق والطباعة ، وارتفع الجنيه مقابل الدولار.

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اسعار الكتب الخارجية نار والزيادة تعدت 200٪

الكتب الخارجية مهمة جدا للطلاب لأن المعلمين يعتمدون عليها

وأضاف خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة “الحدث اليوم” مساء اليوم ، :" الكتب الخارجية مهمة جدا للطلاب لأن المعلمين يعتمدون عليها في الغالب في الدروس الخصوصية.

وأشار إلى أنه منذ طرح التعويم في مارس ، ارتفعت أسعار الدولار من 15 جنيهًا إلى 31 جنيهًا  ووصل سعره في السوق الموازية إلى 38 جنيهًا، مشيرًا إلى أن أسعار الورق ارتفعت من 15 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه للطن.

وأوضح أن هناك شركتين ورقيتين في مصر هما "إيدكو" و "قنا"، مضيفا:"الأسعار للطن تتراوح ما بين 35 ألفًا إلى 37 ألفًا، وارتفاع سعر الدولار أثر في الإنتاج.

 

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