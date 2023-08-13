الري تكشف حقيقة تواجد مصر على بركة كبيرة من المياه الجوفية (فيديو)

نفى محمد صالح رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، صحة تواجد مصر على بركة كبيرة من المياه الجوفية.

وقال محمد صالح في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لا صحة لما يتردد بأن مصر تعوم على بركة مياه جوفية"، مضيفا: "نستهلك حوالي 81 مليار متر مكعب من المياه لكن حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويًا".

وتابع رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري: "يتم تعويض الفارق من خلال إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها مرة أخرى".

إعادة تدوير مياه الري الزراعي بحوالي 4 مرات

وأردف رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري: "تتم إعادة تدوير مياه الري الزراعي بحوالي 4 مرات وبالتالي كفاءة استخدام مياه الري في مصر تصل لـ 80 % وهي من أعلى النسب في العالم"، معقبا: "مصر من أكبر دول العالم التي تمتلك خبرة كبيرة في مجال الري".