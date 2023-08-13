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تفاصيل الضوابط الجديدة لتداول الأرز الحر في الأسواق (فيديو) الري تكشف حقيقة تواجد مصر على بركة كبيرة من المياه الجوفية (فيديو)
الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الري تكشف حقيقة تواجد مصر على بركة كبيرة من المياه الجوفية (فيديو)

محمد صالح رئيس مصلحة
محمد صالح رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري

نفى محمد صالح رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، صحة  تواجد مصر على بركة كبيرة من المياه الجوفية.

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وقال محمد صالح في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لا صحة لما يتردد بأن مصر تعوم على بركة مياه جوفية"، مضيفا: "نستهلك حوالي 81 مليار متر مكعب من المياه لكن حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويًا".

 

وتابع  رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري: "يتم تعويض الفارق من خلال إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها مرة أخرى".

إعادة تدوير مياه الري الزراعي بحوالي 4 مرات

وأردف  رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري: "تتم إعادة تدوير مياه الري الزراعي بحوالي 4 مرات وبالتالي كفاءة استخدام مياه الري في مصر تصل لـ 80 % وهي من أعلى النسب في العالم"، معقبا: "مصر من أكبر دول العالم التي تمتلك خبرة كبيرة في مجال الري".

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