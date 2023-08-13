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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الشرقية للدخان: سعر علبة السجائر الكليوباترا 6 جنيهات والباقي ضرائب (فيديو)

السجائر
السجائر

قال  هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن  علبة  البالغ سعرها 24 جنيهًا سعرها الاصلي 6 جنيهات وتسعون قرش والباقي ضرائب وهكذا باقي المنتجات، مضيفا: "لدينا خطة استثمارية مختلفة كل عام".

 

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 الشرقية للدخان  أكبر شركة تدفع ضرائب من 70 لـ75%

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،مساء السبت "شركة الشرقية للدخان هي أكبر شركة تدفع ضرائب من 70 لـ75%، معقبا:" العام الماضي دفعنا 65 مليار جنيه ضرائب".

وأضاف :" الشركة المصنعة لسجائر ميريت ومارلبور رفعت الاسعار بنسبة كبيرة وهناك تجار محتكرون هم السبب ورفع هذه الاسعار"

زراعة التبغ مكون السجائر ممنوع داخل مصر منذ أيام محمد علي

وتابع: "زراعة التبغ مكون السجائر ممنوع داخل مصر منذ أيام محمد علي، مضيفا:" لدينا خبراء الدخان بالشركة وظيفتهم التذوق وإبداء الرأى في أي نوع".

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