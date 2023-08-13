الشرقية للدخان: سعر علبة السجائر الكليوباترا 6 جنيهات والباقي ضرائب (فيديو)

قال هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن علبة البالغ سعرها 24 جنيهًا سعرها الاصلي 6 جنيهات وتسعون قرش والباقي ضرائب وهكذا باقي المنتجات، مضيفا: "لدينا خطة استثمارية مختلفة كل عام".

الشرقية للدخان أكبر شركة تدفع ضرائب من 70 لـ75%

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،مساء السبت "شركة الشرقية للدخان هي أكبر شركة تدفع ضرائب من 70 لـ75%، معقبا:" العام الماضي دفعنا 65 مليار جنيه ضرائب".

وأضاف :" الشركة المصنعة لسجائر ميريت ومارلبور رفعت الاسعار بنسبة كبيرة وهناك تجار محتكرون هم السبب ورفع هذه الاسعار"

زراعة التبغ مكون السجائر ممنوع داخل مصر منذ أيام محمد علي

وتابع: "زراعة التبغ مكون السجائر ممنوع داخل مصر منذ أيام محمد علي، مضيفا:" لدينا خبراء الدخان بالشركة وظيفتهم التذوق وإبداء الرأى في أي نوع".