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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أولياء الأمور يحترقون بأسعار الكتب الخارجية

الكتاب الخارجي
الكتاب الخارجي

شهدت الكتب الخارجية، زيادة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، بالاقتراب من بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023.

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وأوضح أحد المعلمين، أن الكتب الخارجية زاد سعرها بشكل كبير، وهو ما يظهر الآن في شكاوى المواطنين، مشددًا على أن ورغم ذلك إلا أن الطلاب يشترون الكتب الخارجية بنفس سعرها، ويبحث الكثير من أولياء الأمور عن المنافذ التي تبيع الكتب بأسعار مخفضة.

 

ومن جانبها، تحدثت إحدى أولياء الأمور، لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، موضحة أن أسعار الكتب الخارجية زادت بشكل كبير، إلا أنها تلاحظ هناك عدد من المكتبات الكبرى ومنافذ بيع الأدوات المدرسية يقدمون الدعم للطلاب وأولياء الامور من خلال التخفيض على أسعار الكتب، والتي وصفتها بأنها أصبحت باهظة الثمن.

 

وعلق بركات رضا، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتيبة، على زيادة أسعار الكتب الخارجية، مشددًا على أن زيادة أسعار الكتب الخارجية يرجع لارتفاع التضخم و تكلفة الطباعة والورق والحبر، بالإضافة إلى نقص الموارد الدولارية، منوهًا بأن الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية لا تخضع للعرض والطلب، مشيرًا إلى إرتفاع أسعار الكتب الخارجية منذ الترم الثاني العام الدراسي الماضي.

 

وأوضح أن هناك إقبال كبير من المصريين على شراء الكتب الخارجية، مؤكدًا الدورس الخصوصية السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، والمدرس أصبح يتعامل مع دار نشر معين تطبع كتاب معين يلزم الطالب بشرائه، وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية له.

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