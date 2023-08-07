كيف تحمي السيارة من أشعة الشمس؟.. كاوتش وزجاج ودهان في خطر

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية، ارتفاع كبير في درجات الحرارة والطقس، وبالتزامن مع هذه الموجة الحارة وتعرض البلاد للمنخفض الهندي الموسمي، ومع هذه الموجة الحارة يضطر الكثير من المواطنين ومالكي السيارة إلى ترك سياراتهم أسفل المنازل وفي الأماكن المخصصة للانتظار، وهو ما يجعلها معرضة لأشعة الشمس لفترة طويلة.

وترك السيارات أسفل أشعة الشمس لفترات طويلة، يعرض أجزاءً كثيرة منها للتلف، لذا يمكن الإشارة إلى أهم التأثيرات السلبية التي تلحق بالسيارة في حال تعرضها لأشعة الشمس لفترات طويلة، وبالأخص في أوقات ارتفاع درجات الحرارة والتي يكون بها الطقس شديد الحرارة أي في الظهيرة.

ويواجه الكثير من مالكي السيارات خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، بأزمة كبرى نتيجة تعرض سياراتهم لأشعة الشمس.

في حال تعرض السيارة لأشعة الشمس المباشرة:

يؤدى ذلك إلى انكسار الزجاج، وتآكل جلد الكراسى وجلد التابلوه، وتشوية دهانات السيارة، وتلف الإطارات.

كيف تحمي سيارتك من أشعة الشمس ودرجة الحرارة المرتفعة؟

1ـ غطاء السيارة، هو الشئ العاكس الذي يحمي السيارة من اشعة الشمس

2ـ لاصق حرارى على زجاج السيارة بالكامل.

3ـ يمنع غسل السيارة في درجات الحرارة المرتفعة