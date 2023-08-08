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موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. "الساعة هترجع أمتى؟"
الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. "الساعة هترجع أمتى؟"

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي الجاري وبداية عمل التوقيت الشتوي 2023، من الأسئلة المنتشرة بكثرة خلال الفترة الأخيرة، حيث كان قد وافق مجلس النواب في وقت سابق من العام الجاري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تطبيق نظام التوقيت الصيفي، لترشيد الطاقة والاستهلاك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 

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هل تعتزم الحكومة إلغاء تطبيق التوقيت الصيفي لترشيد استهلاك الكهرباء؟

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صلاح عبدالله يعلق على تطبيق التوقيت الصيفي بطريقة ساخرة (شاهد)

وفقًا لقانون تطبيق التوقيت الصيفي، يكون 6 أشهر هي الفترة التي يتم العمل فيها بالتوقيت الصيفي، تكون بدايتها من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الموافق 28\4\2023 وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ويبدأ العودة للعمل بالتوقيت الشتوي، ليلة الجمعة الأخيرة من أكتوبر القادم.

مواعيد غلق المحلات في الشتاء

وسيتم فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة العاشرة مساءً.

قانون التوقيت الصيفي

تضمن القانون الخاص بالتوقيت الصيفي، مادتين، شملت المادة الأولى، موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

 

ونصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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