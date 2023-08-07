كارثة "تيتان" تعود.. الشركة المصنعة للغواصة ترسل 1000 شخص للزهرة

من قاع المحيط لأعلى نقطة في الفضاء

تعتزم الشركة صاحبة الغواصة "تيتان" الغارقة في قاع المحيط، القيام برحلة لكوكب الزهرة، هل ستكون نهاية لأشخاص آخرون؟

الشركة المصنعة لـ"تيتان" تعتزم القيام برحلة إلى الزهرة

من قاع المحيط لأعلى نقطة في الفضاء.. قررت الشركة المصنعة لـ"تيتان" القيام برحلة فضائية إلى كوكب الزهرة ترسل فيهاا 100 شخص للعيش عللى هذا الكوكب، ويتوقع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون هذه نهاية أخرى لأشخاص.

وكانت تصدرت شركة "أوشن غيت" الأمريكية المصنعة للغواصة تيتان محركات البحث، وذلك عقب الحادث والذي انتهى بوفاة 5 مليونيرات في قاع المحيط قبل شهرين من الآن.

ولم تكشف الشركة الأمريكية حتى الآن عن تفاصيل أخرى بخصوص الرحلة التي تعتزم القيام بها إلى كوكب الزهرة، والتي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصحف خلال الساعات الأخيرة.

كشف خبير الغواصات الإسباني خوسيه لويس مارتن، بحسب ما ورد في موقع "مترو"، أن الغواصة تيتان كانت ستنفجر مثل البالون بعد السقوط الحر لحوالي 3000 قدم بسبب التغير السريع في الضغط.

أوضح الخبير أن السقوط الحر كان سيستمر ما بين 48 و71 ثانية، مع علم ركاب السفينة الخمسة بما سيحدث.

الغواصة تيتان

خفر السواحل يعلن عن وفاة طاقم الغواصة تيتان:

أعلن خفر السواحل الأمريكي، الشهر الماضي، عثوره على حطام الغواصة تيتان ومصرع الـ5 أشخاص، وتحدَّثَ مسئولو خفر السواحل في مؤتمر صحفي عن "ظروف معقدة" خلال عمليات البحث عن الغواصة، التي فقدت الأحد أثناء رحلة بغرض استكشاف حطام السفينة "تيتانيك".

قدم خفر السواحل تعازيه لعائلات الضحايا التي كانوا على متنها وجار العمل على جمع التفاصيل لمعرفة ملابسات غرق الغواصة.

كما كشفوا عن الحطام الذي عثر عليه قرب حطام السفينة "تيتانيك" تم تقييمه على أنه من الجسم الخارجي للغواصة تيتان المفقودة.