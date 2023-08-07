حقيقة أضرار تجميد الخبز في الفريزر

انتشرت بعض الشائعات عن أضرار تجميد الخبز في الفريزر، مما تسببت في حالة من الذعر والخوف من قبل المواطنين والذي يعتادون هذه العادة بشكل مستمر.

أضرار تجميد الخبز في الفريزر

وهناك من يحفظ العديد من الطعام والعيش في أكياس بالفريزر لضمان بقاء العيش بحالة جيدة لفترة طويلة، وبخصوص الشائعات المنتشرة بخصوص أضرار تجميد الأشياء والطعام في الفريز، خرجت التأكيد من قبل الأطباء بأن المعلومات المنتشرة بخصوص أضرار حفظ الطعام في الفريز هو غير صحيح.

تجميد الخبز

وعلق الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، عن مخاطر حفظ الخبز داخل أكياس بلاستيكية بالفريزر، ولا علاقة لهذه الطريقة بحفظ الخبز في الإصابة بالسرطان،

وأوضح أن تجميد الخبز وحفظه في الفريزر لا يسبب الإصابة بالسرطان، كما أن حفظه في أكياس بلاستيكية داخل الفريزر لا خطورة منه على الإطلاق، مشددًا على أنه ما انتشر عن تسرب مادة الديوكسين من البلاستيك للخبز عند حفظه في الفريزر غير صحيح، منوهًا بأن هذه المادة تتسرب عند الحرارة العالية وليست المنخفضة، وجاء ذلك خلال منشور له عبر صفحته "فيسبوك".