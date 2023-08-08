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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طقس الأربعاء.. جو حر ونشاط للرياح وهطول وأمطار (صيف وشتاء)

درجات الحرارة
درجات الحرارة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاربعاء، إذ أنه يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائل للحرارة رطب ليلًَا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة.. طقس الاربعاء

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، ومن المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة من أقصى جنوب البلاد (حلايب - شلاتين - بحيرة ناصر - أبو سمبل) على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب - شلاتين - بحيرة ناصر - أبو سمبل).

وأشارت إلى أنه وفقًا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة الحرارة المقاسة الأن ( فى الظل ) على أغلب أنحاء الجمهورية كالأتى :-

القاهرة الكبرى والوجة البحرى 32 درجة مئوية

السواحل الشمالية الغربية 32 درجة مئوية

السواحل الشمالية الشرقية 31 درجة مئوية

شمال الصعيد 39 درجة مئوية

جنوب الصعيد 43 درجة مئوية

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