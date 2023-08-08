مطور "روفر" الفضاء: يعمل على استكشاف الكواكب ويجمع البيانات ويحللها

"روفر" متحرك في الفضاء، أحد النماذج المطورة والمبتكرة من قبل مجموعة من الطلاب، ويعمل هذا الروفر في الفضاء بدون توجيه من أي شخص، حيث إنه يعمل في الأماكن التي لا يستطيع الشخص البشري الوصول إليها، ويعمل بــ6 عجلات تجعله أسهل في الحركة.

وأوضح عمر خالد، طالب الفرقة النهائية بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، أنه يرسم خريطة ويحدد الطريق ويحدد العوائق لتجنبها من خلال "سينسور" موجود بالـ "روفر"، مؤكدًا أن هذا النموذج يعتمد بشكل كبير على جمع البيانات وتحليلها وطبيعة المكان، الكمناخ والظروف والبيئة والحرارة والرطوبة والغازات، كما أنه مزود بذراع تجعل لديه القدرة على التقاط أي شئ من الفضاء.

وأضاف أن يتم الحصول على هذه البيانات من قبل "روفر" ويتم الحصول على كافة البيانات والمعلومات والصور من خلال موبايل ابلاكيشن، مؤكدًا أن هذا الـ"روفر" المتحرك يحصل على الطاقة التي تجعل لديه القدرة على التحرك من خلال الطاقة الشمسية في النهار، ويعمل بالبطاريات.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يفيد البشرية، فأنه يصل إلى أي مكان خطر على أي شخص الوصول إليها، بالإضافة إلى اكتشاف المعادن والمواد الحديثة التي من الممكن استغلالها بأفضل طريقة ممكنة.