جمال شعبان يعلق على وفاة الطبيبة نورا: قلوب شباب الأطباء الأكثر وجعًا

توفيت الطبيبة نورا نجيب، الطبيبة المقيمة بقسم التخدير والرعاية المركزة بمستشفى الزهراء الجامعي، أثناء تأدية عملها، وتوفى إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، حيث اكتشف زملائها بالمستشفى موت طبيبة التخدير أثناء محاولتهم إيقاظها من النوم ولكنهم فوجئوا بأنها قد توفيت وليست نائمة.

جمال شعبان يعلق على وفاة الطبيبة نورا نجيب

ونعى الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، خلال منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الطبية الشابة نورا نجيب، موضحًا أنها توفت بأزمة قلبية مفاجئة.

وكتب: "قلوب شباب الأطباء أصبحت الأكثر وجعا والأكثر تعرضا للسكتة القلبية Doctors burnout.. إنا لله و إنا إليه راجعون في وفاة الطبيبة نورا نجيب.. المكافحة البشوشة في ذمة الله".

وأوضح أن الطبيبة توفت بالسكتة القلبية والتوقف القلبي المفاجيء، حيث إنها توفت أثناء عملها كطبيب تخدير في مستشفى الزهراء الجامعي التابعة لجامعة الأزهر.

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، من تناول بعض المسكنات.

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وكتب الدكتور جمال شعبان عن المسكنات الشائعة محذرًا منها، قائلا "المسكنات الشائعة غير الستيرويدية زي الكاتفلام والبروفين ممكن تعمل نزيف من المعدة فشل كلوي ارتفاع ضغط الدم وعدم استجابة الضغط لأدوية الضغط وجلطات لازم

تحت اشراف طبي جرعات محسوبة مدة معدودة".

وتابع عميد معهد القلب السابق: "الفشل الكلوي يرتفع كثيرا ليس بسبب المياه ولكن بسبب تعاطي المسكنات كأنها بونبون، وإهمال ضغط الدم، منوها بأن متابعة ضغط الدم وقياسه سيكون وقاية من الفشل الكلوي وضغط الدم وأمراض القلب".