عامل دليفري يثير الجدل والسخرية.. والسبب سؤال محرج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور لسيدة شرحت خلالها أحد الموافق مع إحدى شركات الشحن، مشددة على أن هناك موقف جيد فعله مندوب الشحن معه، حيث إنه تأكد منها من الطلب، حرصًا منه على عدم الوقوع في مخالفة أو خطأ، وتصدر موقف عامل الدليفري مع السيدة مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسبب موقف عامل دليفري مع السيدة، في تداول من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه يثير الجدل والسخرية فى مصر بعد سؤاله للعميله “هتلبسي اللبس دا بره البيت ولا جوه البيت”.

واثارت السيدة حالة من الجدل، بعدما نشرت بوست على حسابها فى “فيس بوك”، حيث إنها روت فيه موقف حدث معها وذلك بعدما تواصل معها عامل التوصيل، وانتشر الموقف على منصات التواصل الاجتماعي حيث اعتبر البعض التطرق للموضوع هو تطفل وخيانة للأمانة.

وسخر البعض من سؤال عامل التوصيل، وتحولت القضية إلى سخرية كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرة بطريقة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

أثارت القصة التساؤلات حول قواعد الإتيكيت التي ينبغي على مندوب التوصيل والبائعين عبر الإنترنت اتباعها.