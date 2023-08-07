مُطور بدلة الفضاء: أكاديمية البحث العلمي دعمتنا بـ42 ألف جنيه

كشف حسام سعد، الطالب بالفرقة النهائية بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، تفاصيل تصميم نموذج أول بدلة فضاء في مصر والوطن العربي، موضحًا أن هذه البدلة صنعت خصيصًا للأنشطة خارج المركبة.

بدلة الفضاء نموذج مصنع من قبل طلاب كلية علوم الملاحة

بدلة الفضاء

وأوضح أن هذا النموذج للبدلة الفضائية هو نموذج صنع من مواد تتقارب مع المواد المصنعة لبدلة الفضاء التي تستخدم في مركبة الفضاء، موضحًا أنه مصنعة من مواد قريبة من المواد المؤهلة للفضاء.

وأضاف أن نموذج البدلة الفضائية تتكون من جزء صلب، وهناك أنظمة دعم الحياة، والتي تساعد في رصد ضربات القلب والضغط ودرجة حرارة الجسم ورطوبة الجسم، وهناك جزء أخر مسئول عن رفع وخفض درجات الحرارة حسب الظروف المحيطة.

بدلة الفضاء

وأشار إلى أن هذا النموذج هو قريب من بدلة الفضاء، وحصل المشروع على دعم من اكاديمية البحث العلمي، بقيمة 42 ألف جنيه، منوهًا بأن هذه لم يكفي لصناعة هذا النموذج، مشددًا على أن تكلفة المشروع وتفاصيل الصناعية سيتم طرحها من خلال ورقة علمية.

وقدرة عالية من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، على تصميم وتنفيذ عدد من النماذج بالاعتماد على الاستشعار عن بعد والذكاء الصناعي، في إنتاج مشروعات تخرج لديها القدرة على إضافة كبيرة للمجتمع للعمل في الفضاء.

بدلة الفضاء

وكانت مشروعات التخرج عبارة عن، بدلة للفضاء ونموذج لرصد أمراض النباتات الزراعية، وتصميم وتنفيذ روڤر للفضاء لاستكشاف الكواكب، ولهذه المشروع الأثر الكبير ومنها من تساعد البشرية في الوصول للفضاء، كبدلة الفضاء الذي يرتديها رائد الفضاء في مركبة الفضاء، والتي توفر له الحماية الكاملة، بالإضافة إلى روفر للتجول في الفضاء ورصد الكواكب.

كما أن مجموعة من الطلاب كانوا لهم القدرة على تصميم أول نموذج لنظام استشعار عن بعد قائم على الذكاء الصناعي لرصد أمراض النباتات الزراعية، بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الزراعية، عبارة عن دَمْجُ قوَّةِ الِاسْتِشْعارِ عَنْ بُعْدِ وَالذَّكَاءِ اَلِاصْطِناعيِّ لِتَطْوِيرِ طُرُقِ مُتابَعَةِ وَتَحْليلِ حالَة النَّباتِ.