أهم أخبار التوك شو| سر جديد في قطع الكهرباء.. أزمة طارئة لأسعار الدواجن.. حقيقة بيع القطار الكهربائي

ترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي، أهم ما تناولته برامج التوك شو على مدار أمس الأحد، سواء على لسان مقدمي تلك البرامج، أو ضيوفهم بتنوعهم واختلاف توجهاتهم، وتناولهم لموضوعات مختلفة من خلال برامج التوك شو المتعددة على قنوات متنوعة.

وفيما يلي أبرز المواضيع التي سيطرة على برامج التوك شو:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن نسبة استهلاك الكهرباء ارتفعت بسبب درجات الحرارة المرتفعة للغاية وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح يبلغ 11%.

قال حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، إن زيادة استهلاك الكهرباء تزامن مع انخفاض في انتاج الغاز، مشيرا إلى أنه ليس هناك كميات غاز كافية للتشغيل عند الأحمال العالية".

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إننا مازلنا نشهد ارتفاعات في درجات الحرارة وهذا الأمر مستمر حتى نهاية الأسبوع".

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك 145 مليون متر مكعب غاز ومازوت يتم ضخها لمحطات الكهرباء يوميًا، لم يتم تصدير الغاز للخارج منذ شهر يونيو.

عقب الدكتور محمد السيد الفقي عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، على احتجاج الطلاب الراسبين على النتائج ومحاولاتهم للحشد، وإيهام الرأي العام أن نسب الرسوب مرتفعة.

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه من المتوقع زيادة عدد السائحين إلى 15 مليون سائح وأكثر هذا العام وهو رقم تاريخي لم يحدث من قبل، معقبا: "أكبر رقم تم تسجيلة كان في عام 2010 وكان حوالي 14 مليون سائح".

قال الدكتور خالد يوسف أستاذ اتصالات الفضاء ووكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، إن هناك تطبيقات كثيرة ستتأثر بـ الطقس الفضائي، وإذا تحولت الرياح الشمسية لعاصفة شمسية بهذه الحدة، فقد تضرب الاتصالات والانترنت وتؤثر على الملاحة والجي بي اس

رد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على ما يتردد من أبناء بشأن بيع الدولة المصرية ووزارة النقل في أصول مصر في القطار الكهربائي، مشيرا إلى أن كل ما يتردد بشأن هذا الأمر عار تماما عن الصحة وغير صحيح على الإطلاق.

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن هناك ارتفاع قياسي وكبير في مستويات الحرارة،و رغم أن عنابر الدواجن مبردة ومغلقة عبر آلية التبريد بالخلايا، لكن درجات الحرارة تؤثر في نفس الوقت على كفاءة التبريد.

علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات على أوضاع نادي الزمالك الأخيرة، قائلا: "إن شاء الله القادم أفضل لنادي الزمالك ولنادي السكة الحديد ونأمل أن يتحسن الوضع.







