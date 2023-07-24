اتحاد منتجي الدواجن يكشف تأثير الموجة الحارة على الأسعار (فيديو)

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن هناك ارتفاع قياسي وكبير في مستويات الحرارة،و رغم أن عنابر الدواجن مبردة ومغلقة عبر آلية التبريد بالخلايا، لكن درجات الحرارة تؤثر في نفس الوقت على كفاءة التبريد.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، مساء اليوم الأحد أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على كفاءة التبريد وتقليل معامل التحويل، و ارتفاع نسبة النافق بين الدواجن، و بالاخص دواجن التسمين.

الموجة الحارة أثرت على أسعار الدواجن في الأسواق

وأشار إلى أن الموجة الحارة أثرت بالفعل على أسعار الدواجن في الأسواق بصرف النظر عن عامل تراجع أسعار الأعلاف عالمياً لكن عامل الموجة الحارة كبير، قائلاً : " تراجعت الأسعار من 65 جنيهاً إلى 52 جنيهاً بالاضافة إلى أن درجات الحرارة أدت إلى تبكير سن التسويق هروباً من تأثير الحرارة على الاوزان الكبيرة ".

واختتم: "أتمنى إنكسار الموجة لاسيما أننا معتادين على موجات حارة قصيرة لكن هذه المرة طويلة وممتدة"

