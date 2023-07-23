أحمد موسى يكشف سر أزمة الكهرباء.. المشكلة اللي محدش عاوز يقولها (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن نسبة استهلاك الكهرباء ارتفعت بسبب درجات الحرارة المرتفعة للغاية وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح يبلغ 11%.

الخطة كانت أن تقوم على رفع حجم طاقة الرياح والطاقة المتجددة لـ 22%

وأوضح موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "المشكلة اللي محدش عاوز يقولها إن وزارة البترول لديها التزامات أيضًا والخطة كانت أن تقوم وزارة الكهرباء برفع حجم طاقاتها من الرياح والطاقة المتجددة لـ 22% وهذا لم يحدث لتخفيف الضغط عن الغاز والمازوت".



وأشار إلى أن وزارة البترول تعمل بدقة كبيرة في تحديد كافة البيانات التي تحتاجها الدولة وتوريد الغاز للمحطات، لافتا إلى أن إنتاج الكهرباء سواء من الطاقة الشمسية أو الرياح في مصر يبلغ 11%، وكان مستهدفاً أن يتم رفع زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح إلى 22% قائلًا: «الدولة حريصة على المواطن ومش صحيح أن يتم تصدير الغاز للخارج بدلًا من محطات الكهرباء».

وشدّد على أنه في ظل الأزمة الحالية لم تخرج محطة كهرباء واحدة من الخدمة، مبيناً أن العالم يمر بظروف صعبة حاليًا نتيجة تسجيل معدلات درجات حرارة غير مسبوقة، وهناك وفيات كثيرة في أمريكا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

