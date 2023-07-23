السياحة: استراتيجية جديدة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا (فيديو)

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه من المتوقع زيادة عدد السائحين إلى 15 مليون سائح وأكثر هذا العام وهو رقم تاريخي لم يحدث من قبل، معقبا: "أكبر رقم تم تسجيلة كان في عام 2010 وكان حوالي 14 مليون سائح".

وعلق مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة" مساء اليوم ،على إشادة موقع Trael off Path العالمي بـ السياحة في مصر وتقديمه 7 أسباب لزيارة المسافرين لمصر.

وتابع: "هذا يتناسق مع المجهود الكبير الذي بذلته وزارة السياحة خلال السنوات الماضية ويتفق مع الاستراتيجية التي تم وضعها".

3 محاور رئيسية للوصول للمستهدف وهو 30 مليون سائح

وأردف: "استراتيجية الوزارة بها 3 محاور رئيسية للوصول للمستهدف وهو 30 مليون سائح، وهي مضاعفة الطيران وتقديم تجربة سياحية أفضل وتحسين قطاع الاستثمار مع القطاع الخاص".