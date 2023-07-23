الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إننا مازلنا نشهد ارتفاعات في درجات الحرارة وهذا الأمر مستمر حتى نهاية الأسبوع".

مازال منخفض الهند الموسمي يسيطر على الأجواء

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم : "مع بداية شهر أغسطس سنلاحظ انكسار الموجة الحارة الحالية"، موضحا: "مازال منخفض الهند الموسمي يسيطر على الأجواء".

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية،: "مع بداية الأسبوع المقبل سيكون هناك انكسار لدرجات الحرارة تصل إلى درجتين"، موضحا: "نسبة الرطوبة على القاهرة فتتراوح ما بين 75 إلى 80% خلال فترات الليل وتصل في النهار إلى 45%".

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأحد، يشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، إذ يستمر الطقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة رطب ليلًا على جميع الأنحاء.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة لنشاط الرياح على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 36 المحسوسة 39

السواحل الشمالية:- العظمى 33 المحسوسة 35

جنوب سيناء:- العظمى 41 المحسوسة 44

شمال الصعيد:- العظمى 41 المحسوسة 43

جنوب الصعيد:- العظمى 44 المحسوسة 45