عميد كلية حقوق الإسكندرية يفجر مفاجأة عن رسوب الطلاب (شاهد)

عقب الدكتور محمد السيد الفقي عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، على احتجاج الطلاب الراسبين على النتائج ومحاولاتهم للحشد، وإيهام الرأي العام أن نسب الرسوب مرتفعة.

وقال "الفقي" خلال تصريحاته ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الأحد، إن أعداد طلبة كليات الحقوق كبيرة، ومسجل لديه 24 ألف و400 طالب، لذا النجاح والرسوب نسبة وتناسب.

وأشار إلى أن كثير من الطلاب لا يحضرون المحاضرات، وأن نسبة الطلبة الحريصة على الحضور بسيطة جدًا، قائلا: "نؤدي دورنا أمام ربنا قبل الجامعة بأمانة، وموجودين بشكل مستمر مع الطلاب، أبواب مكاتبنا مفتوحة".

وردًا على شكاوى بعض الطلاب من رسوبهم في 7 مواد، قال العميد إن هذه المواد التي رسب فيها من بينها 4 امتحانات إلكترونية، لا يتدخل فيها هيئة التدريس، قائلا:"حتى الامتحانات المقالية طلبنا من الأساتذة يكونوا رؤوفين بالطلبة، كل الاحترام والتقدير لطلابنا، أنا أب وأعرف معنى طالب يرسب، ونزلت للطلاب وقفت بينهم، لكن ليس كما ذكروا إنهم 700 طالب محتجين، لم يتعدوا 70 طالب، استقبلت بعضهم في مكتبي، وغدا لي لقاء مع رئيس اتحاد الطلاب، و10 من ممثلي الطلاب لوضع الحقائق".

كلية الحقوق جامعة الاسكندرية

وشهدت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، أمس السبت، تجمهرا لعدد كبير من الطلاب احتجاجا على نتيجه كافة الفرق الدراسية عقب ظهورها على موقع الكلية وتراوحت نسب النجاح بين 20% الـ40% وهو ما أدى لرسوب عدد كبير من الطلبة، وسط حالة من الغضب.

وقام عميد الكلية الدكتور محمد الفقي، بالنزول إلى الطلاب والتحدث معهم والتأكيد على أن نسب النجاح مرتفعة وتخطت الـ50 %، وأنه سيجري فتح باب التظلمات ومراجعة النتيجة مرة أخرى.

جدير بالذكر أن امتحانات كلية حقوق جامعة الإسكندرية، بدأت لجميع الفرق والشعب يوم الاحد الموافق 21/5/2023، وانتهت الأحد الموافق 25/6/2023، ووفقا لقرار مجلس الكلية الصادر بتاريخ 22/5/2021، فإن نظام تصحيح امتحانات كلية حقوق جامعة الإسكندرية يتم بنظام التصحيح الإلكتروني، وحال عدم كتابة رقم نموذج الامتحان في كراسة الإجابة، سيحصل الطالب على درجة صفر في الامتحان.