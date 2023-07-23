رئيس جهاز تنظيم الكهرباء الأسبق يكشف سبب تخفيف الأحمال وموعد نهايته (فيديو)

قال حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، إن زيادة استهلاك الكهرباء تزامن مع انخفاض في انتاج الغاز، مشيرا إلى أنه ليس هناك كميات غاز كافية للتشغيل عند الأحمال العالية".

وأضاف رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم أن مصر تشهد موحة حارة شديدة فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة لذلك هناك استخدام كثيف لأجهزة التكييف.

توقع أن تعود الأمور لطبيعتها مع انتهاء الموجة الحارة

وتابع حافظ سلماوي: "تخفيف الأحمال يحافظ على استقرار الشبكة الكهربائية قدر الإمكان والتغذية الكهربائية لغالبية مصر"، موضحا: "متوقع مع انتهاء الموجة الحارة أن تعود الأمور لطبيعتها".

وأوضح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق أن المشكلة ليست في شبكات الكهرباء أو محطات الكهرباء والشبكات والمحطات تستطيع أن تواجه أحمال أعلى كثيرا من ذلك".

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك 145 مليون متر مكعب غاز ومازوت يتم ضخها للمحطات الكهرباء يوميا، لم يتم تصدير الغاز للخارج منذ شهر يونيو.



وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أرجع سبب الأزمة انقطاع الكهرباء بسبب نقص الغاز، مشيرا إلى أن وزارة البترول فضلت الصمت وعدم الرد على تصريحات وزير الكهرباء.

وتابع أن الدولة المصرية حريصة على توفير الغاز لمحطات الكهرباء لخدمة المواطن، موضحا أن الدولة لا تفضل الأجنبي على المواطن المصري.

وأشار أحمد موسى إلى أن وزارة البترول تعمل بدقة كبيرة في تحديد كافة البيانات التي تحتاجها الدولة وتوريد الغاز للمحطات، لافتا إلى أن إنتاج الكهرباء سواء طاقة شمسية أو رياح في مصر يبلغ 11%، وكان مستهدف أن يتم رفع زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح إلى 22% قائلا: «الدولة حريصة على المواطن ومش صحيح أن يتم تصدير الغاز للخارج بدلا من محطات الكهرباء».

العالم يمر بظروف صعبة نتيجة تسجيل معدلات درجات حرارة غير مسبوقة

وشدد على أنه في ظل الأزمة الحالية لم تخرج محطة كهرباء واحدة من الخدمة، مبينا أن العالم يمر بظروف صعبة حاليا نتيجة تسجيل معدلات درجات حرارة غير مسبوقة، وهناك وفيات كثيرة في أمريكا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية التي تمر بها مصر، حدثت في عام 2008، إبان تولي الدكتور أحمد نظيف رئاسة الحكومة، وشهدت تلك الفترة خلافا بين وزيري الكهرباء والبترول بسبب انقطاع التيار الكهربائي وهو ما يحدث حاليا، لكن هناك اختلاف وهو خروج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي أكد للمواطنين أنه يوجد مشكلة ويتم العمل على حلها وإيجاد البدائل.