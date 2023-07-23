خبير اتصالات يكشف عن عاصفة شمسية مدمرة تضرب شبكات الإنترنت (فيديو)

قال الدكتور خالد يوسف أستاذ اتصالات الفضاء ووكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، إن هناك تطبيقات كثيرة ستتأثر بـ الطقس الفضائي، وإذا تحولت الرياح الشمسية لعاصفة شمسية بهذه الحدة، فقد تضرب الاتصالات والانترنت وتؤثر على الملاحة والجي بي اس، وخلافه، والتأثير على البنية التحتية الفضائية والأرضية كذلك، بجانب التأثير على شبكات الكهرباء.

الطقس الفضائي يكون على مستوى مرتفع

وأضاف الدكتور خالد يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على "سي بي سي"، إن الرياح الشمسية تحدث كثيرًا، ولكن هناك فوارق مع الحرارة، فهي رياح مغناطيسية، وتأتي بسبب اضطراب شمسي ينتج عنه اضطراب مغناطيسي شديد ينتشر في الفضاء ويصل للكواكب وبينها كوكب الأرض، مضيفًا أن الطقس الفضائي يكون على مستوى مرتفع.

وتابع أستاذ اتصالات الفضاء ووكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء: "وكالات الفضاء العالمية تضمنت أجهزة رصد فضائي عالية المستوى، وهناك حساب دقيق لاحتماليات الوصول لموجات مغناطيسية، ومن الصعب أن تخطيء عمليات الرصد، وهذه الدراسة".



