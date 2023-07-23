أهم أخبار التوك شو| عمرو أديب يهاجم مرتضى منصور.. نظام جديد لفصل التيار.. جديد حفل ترافيس سكوت

ترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي، أهم ما تناولته برامج التوك شو على مدار أمس السبت، سواء على لسان مقدمي تلك البرامج، أو ضيوفهم بتنوعهم واختلاف توجهاتهم، وتناولهم لموضوعات مختلفة من خلال برامج التوك شو المتعددة على قنوات متنوعة.

وفيما يلي أبرز المواضيع التي سيطرة على برامج التوك شو:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المشكلة الحالية في انقطاع التيار الكهربائي تكمن في الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، مشسرا إلى أن الدولة المصرية قررت تخفيف أحمال الكهرباء يوميا بـ 3000 ميجا يوميا.

قال الدكتورمحمد على فهيم، رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة، إنه يجب على كل من يعمل تحت الشمس أن تكون ملابسه بيضاء وفضفاضة، و أن يخضع غطاء للرأس.

قال الإعلامي محمد الباز، إن إخفاق حكومي واضح في ملف انقطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة، وهذا أمر يجب الاعتراف به، ويجب على الجميع النظر لذلك.

‏قال منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، إن ترافيس سكوت أحيا عدد من الحفلات في السعودية وفي أكثر من مكان وكان الأمر طبيعيا ولم تحدث أية مشكلات.

قال الكابتن عماد متعب،لاعب النادى الأهلى السابق، نائب رئيس رابطة الأندية، إن احداث 2011 وغياب الجماهير عن الملاعب، وبعض الأحداث الأخرى أدت إلى أن يسير الدورى المصري بشكل غير نموذجي.



قال الدكتورهانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه لا أحد يضمن الوصول لاتفاق في مفاوضات سد النهضة خلال 4 شهور لكن كلنا سنسعى وأتمنى أن يكون تغير الموقف الإثيوبي من المفاوضات لإدراكه أهمية العمل المشترك".

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازت كبيرا في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة في مصر، معقبا: "لدي عتاب على الحكومة أنه ما كان يجب أن يتم تشويه هذا الإنجاز العظيم للرئيس السيسي بسبب انقطاع الكهرباء في هذه الفترة.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن القضاء عزل مرتضى منصور مرتين، معلقا: بيقعد مع اللعيبة بصفته إيه، عاوزين البلد فيها قانون ولا عاوزين فيها مرتضى.. مفيش حد في البلد قادر يقول له بلاش الحاجات القبيحة دي.

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن تخفيف الأحمال يتم وفقًا لتصنيفات المناطق وجدول التناوب، وبحسب الأحمال، مشددًا على أنه يوجد منشآت لا يمكن قطع التيار عنها نهائيًا، مثل المستشفيات.





