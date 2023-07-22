الديهي للحكومة: لا تشوهوا إنجازات السيسي في الكهرباء بسبب تخفيف الأحمال (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازت كبيرا في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة في مصر، معقبا: "لدي عتاب على الحكومة أنه ما كان يجب أن يتم تشويه هذا الإنجاز العظيم للرئيس السيسي بسبب انقطاع الكهرباء في هذه الفترة.

وأضاف الديهي خلال برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضاية "ten"، مساء اليوم السبت : "كان من الممكن التغلب على هذه المشكلة ببعض الإجراءات البسيطة والناس لديها ذكريات سيئة من مثل هذه التصريحات ومن تخفيف الأحمال وإنجازات الرئيس السيسي في مجال الكهرباء لا يجب أن يتم تشويهها بسبب أزمة تخفيف الأحمال.

مصر بدأت في استهلاك كل الغاز المسال محليا وأوقفت التصدير حتى الخريف

وأضاف أن الإجابة كانت عند وزير الكهرباء عندما قال أن كل المحطات على قدرة وكفاءة عالية وبخير لكن المشكلة البسيطة هي نقص في الغاز ومصر بدأت في استهلاك كل الغاز المسال محليا فقط وأوقفت التصدير حتى فصل الخريف.

ومن جانبه، قال الإعلامي أحمد موسى، إن المشكلة الحالية في انقطاع التيار الكهربائي تكمن في الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، مشسرا إلى أن الدولة المصرية قررت تخفيف أحمال الكهرباء يوميا بـ 3000 ميجا يوميا.

وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء اليوم أن انقطاع التيار الكهربائي الحالي لم يحدث منذ سنوات "، معقبا:" انقطاع التيار الكهربائي مستمر معنا هذا الأسبوع أيضا ".

وتابع أحمد موسى :" في ناس تضررت من انقطاع التيار الكهربائي وأجهزة منزلية كثيرة تضررت وأهم حاجة نسمع شكوى المواطن، وناس كتير كانت بتكلمني من مختلف محافظات الجمهورية للحديث عن انقطاع التيار الكهربائي "، مضيفا:" لا يوجد تخفيف أحمال في جميع مواقع الخدمات والمستشفيات والمناطق السياحية".

وتساءل: "ماذا كان سيحدث في مصر لو لم يتم تطوير شبكة الكهرباء؟ ماذا لو لم يتم الإتفاق على تطوير قطاع الكهرباء في مصر على مدار السنوات الماضية؟ ".

من حق المواطن يزعل عندما ينقطع التيار الكهربائي خاصة بعد التطوير الكبير

وأوضح أحمد موسى :" في 2014 كان عندنا عجز في الكهرباء 6000 ميجا وات وكان الشعب المصري يعاني كثيرا آنذاك"، معقبا: " من حق المواطن يزعل عندما ينقطع التيار الكهربائي خاصة بعد التطوير الكبير، لكن ما حدث في قطاع الكهرباء يعتبر إجراء استثنائيا وليس طبيعيا".

