السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وزير الري: تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن سد النهضة مبشرة (فيديو)

الدكتورهانى سويلم،
الدكتورهانى سويلم، وزير الموارد المائية والري

قال الدكتورهانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه لا أحد يضمن الوصول لاتفاق في مفاوضات سد النهضة خلال 4 شهور لكن كلنا سنسعى  وأتمنى أن يكون تغير الموقف الإثيوبي من المفاوضات لإدراكه أهمية العمل المشترك".

txt

رئيس وزراء إثيوبيا يدعو للعمل مع مصر ويتحدث عن سد النهضة

وأشاد وزير الري خلال حواره ببرنامج"كلمة أخيرة" المذاع على فضائية  "أون"  بتصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد قائلاً: “رئيس وزراء إثيوبيا صرح قبل زيارته الأخيرة إلى مصر بتصريحات مختلفة عن ما كان في السابق، وتلك التصريحات كانت مبشرة”.

لا شيء يضمن الوصول لاتفاق في مفاوضات سد النهضة غير البيان المشترك

وحول ضمانات الوصول لاتفاق  بعد إنتهاء المدة المحددة، أوضح: "لا شيء يضمن الوصول لاتفاق في مفاوضات سد النهضة غير البيان المشترك الذي يقول إن هناك نظرة للمستقبل والتعاون بين الدولتين".

ولفت إلى أنه من المستحيل أن  يكون هناك دولتين كبيرتين على نهر مشترك ولديهم سدود بهذه الضخامة ولا يحدث تعاون بينهما.

 

مواد متعلقة

رئيس وزراء إثيوبيا يدعو للعمل مع مصر ويتحدث عن سد النهضة

هل تشمل قمة دول الجوار السوداني أزمة سد النهضة .. محلل سياسي يكشف

السفير محمد حجازي: لقاء السيسي وآبي أحمد بارقة أمل جديدة في أزمة سد النهضة

ارتباك كبير في توليد كهرباء سد النهضة .. خبير مائي يوضح
الجريدة الورقية