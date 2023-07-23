الكهرباء تكشف عن برنامج جديد لقطع التيار.. ثلث ساعة في المرة (فيديو)

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن تخفيف الأحمال يتم وفقًا لتصنيفات المناطق وجدول التناوب، وبحسب الأحمال، مشددًا على أنه يوجد منشآت لا يمكن قطع التيار عنها نهائيًا، مثل المستشفيات.

فصل التيار 10دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها

وأضاف خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، أنه سيتم تطبيق برنامج لـ تخفيف الأحمال بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية سيتم البدء فى تطبيقه بدأ من منتصف الليل اليوم لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء فى الفصل بمدة زمنية 10دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وذكر أنه يتم قطع التيار وفقًا للأحمال المطلوبة في كل منطقة، والبيان هدفه طمأنة الناس في ظل الأنشطة المرتبطة بالكهرباء، والتي تثير تخوف لدي البعض، مثل أعطال الأسانسير، وبالتالي جاء البيان ليعلم الجميع توقيتات انقطاع الكهرباء لـ تخفيف الأحمال.

وقال الإعلامي محمد الباز، إن هناك إخفاق حكومي واضح في ملف انقطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة، وهذا أمر يجب الاعتراف به، ويجب على الجميع النظر لذلك.

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، تصريحات وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء، وأنه يطفئ التكييف في منزله من أجل تخفيض استهلاك الكهرباء، مثله مثل أي مواطن، وأن ما حدث في مصر أمر يؤثر عليه هو الآخر، وأن الكهرباء تنقطع في منزله مرتين أو ثلاثة هو الآخر.، لافتًا إلى أن تصريحات وزير الكهرباء فيما يتعلق بهذا الأمر لم تكن مقنعة.

وتابع محمد الباز: "تصريحات وزير الكهرباء لا تدخل في مساحة إقناع المواطن بتلاتة أبيض، ومينفعش تعيش الناس في قلق والناس مش عارفة، لازم تقول أنا بقطع الكهرباء ساعة أو اثنين وبعض الأماكن بتشوف 4 ساعات ويمكن أكتر".

وأشار إلى أن الأزمة ليست في انقطاع الكهرباء فقط، وإنما الأزمة في أن المواطن لا يعلم موعد انقطاع الكهرباء، وبالتالي فإن المواطن يعيش في حالة من القلق والتوتر، والتي يجب التعامل معها سياسيًا بشكل أفضل، "الناس بدأت تتكلم عن المستشفيات والشغل وتفاصيل كتير، الكهرباء مش عشان التكييف أو المروحة فقط".