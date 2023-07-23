عمرو أديب يهاجم تصريحات مرتضى منصور.. حد يقوله عيب (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن القضاء عزل مرتضى منصور مرتين، معلقا: بيقعد مع اللعيبة بصفته إيه، عاوزين البلد فيها قانون ولا عاوزين فيها مرتضى.. مفيش حد في البلد قادر يقول له بلاش الحاجات القبيحة دي.

حد يقوله عيب اللى بتقوله داخل نادي الزمالك وعلى قناه النادي

وأضاف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على MBC مصر، مساءاليوم : "هو مفيش حد قادر على مرتضى حد يقوله عيب اللى بتقوله داخل نادي الزمالك وعلى قناه النادي..رايح جايبلى واحد يفك السحر بتاع بحه والله عيب".

وعلق عمرو أديب على تصريحات مرتضى منصور: "يتحدث بالثلاث ساعات وماسك الحديدة كل شوية كان نفسه يبقي مذيع".

وتابع عمرو أديب: " ميدو طالع يقول إن عندي مشكلة مع مرتضى.. يا ميدو أنا مشكلتي مع مرتضى بدأت بسببك لما قالك هعلقك في الاستوديو فاكر أنت اتقال بيتعمل فيك إيه.

وفي تصريح سابق لـ أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، رد على تصريحات الإعلامي عمرو أديب بشأن أُمنية لاعبي الزمالك في الانتقال إلى صفوف الغريم التقليدي النادي الأهلي، قال ميدو: معنديش مشاكل مع الإعلامي عمرو أديب، وعلاقتي بيه جيدة جدا، لكن مينفعش يطلع يقول إن لعيبة الزمالك كلها نفسها تروح الأهلي، إيه الدليل اللي معاك على الكلام ده؟.

وأضاف أحمد حسام ميدو: كلامك يا أستاذ عمرو يضر النادي جدا، أحسن لاعب في مصر وهو أحمد سيد زيزو لسه مجدد في الزمالك وكان عنده عروض من الأندية المنافسة في مصر.

وأكمل ميدو: لعيبة الزمالك معظمها لسه مجدد، ومفيش غير 3 أو 4 بس عقودهم بتنتهي والناس شغالة على التجديد.