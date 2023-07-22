محمد الباز يهاجم وزير الكهرباء.. تصريحاته غير مقنعة بتلاتة أبيض (فيديو)

قال الإعلامي محمد الباز، إن إخفاق حكومي واضح في ملف انقطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة، وهذا أمر يجب الاعتراف به، ويجب على الجميع النظر لذلك.

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، تصريحات وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء، وأنه يطفئ التكييف في منزله من أجل تخفيض استهلاك الكهرباء، مثله مثل أي مواطن، وأن ما حدث في مصر أمر يؤثر عليه هو الآخر، وأن الكهرباء تنقطع في منزله مرتين أو ثلاثة هو الآخر.، لافتًا إلى أن تصريحات وزير الكهرباء فيما يتعلق بهذا الأمر لم تكن مقنعة.

تصريحات وزير الكهرباء لا تدخل في مساحة إقناع المواطن

وتابع محمد الباز: "تصريحات وزير الكهرباء لا تدخل في مساحة إقناع المواطن بتلاتة أبيض، ومينفعش تعيش الناس في قلق والناس مش عارفة، لازم تقول أنا بقطع الكهرباء ساعة أو اثنين وبعض الأماكن بتشوف 4 ساعات ويمكن أكتر".

وأشار إلى أن الأزمة ليست في انقطاع الكهرباء فقط، وإنما الأزمة في أن المواطن لا يعلم موعد انقطاع الكهرباء، وبالتالي فإن المواطن يعيش في حالة من القلق والتوتر، والتي يجب التعامل معها سياسيًا بشكل أفضل، "الناس بدأت تتكلم عن المستشفيات والشغل وتفاصيل كتير، الكهرباء مش عشان التكييف أو المروحة فقط".