أحمد موسى عن انقطاع الكهرباء المتكرر: من حق المواطن يزعل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المشكلة الحالية في انقطاع التيار الكهربائي تكمن في الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، مشسرا إلى أن الدولة المصرية قررت تخفيف أحمال الكهرباء يوميا بـ 3000 ميجا يوميا.

وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء اليوم أن انقطاع التيار الكهربائي الحالي لم يحدث منذ سنوات "، معقبا:" انقطاع التيار الكهربائي مستمر معنا هذا الأسبوع أيضا ".

وتابع أحمد موسى :" في ناس تضررت من انقطاع التيار الكهربائي وأجهزة منزلية كثيرة تضررت وأهم حاجة نسمع شكوى المواطن، وناس كتير كانت بتكلمني من مختلف محافظات الجمهورية للحديث عن انقطاع التيار الكهربائي "، مضيفا:" لا يوجد تخفيف أحمال في جميع مواقع الخدمات والمستشفيات والمناطق السياحية".

وتساءل: "ماذا كان سيحدث في مصر لو لم يتم تطوير شبكة الكهرباء؟ ماذا لو لم يتم الإتفاق على تطوير قطاع الكهرباء في مصر على مدار السنوات الماضية؟ ".

من حق المواطن يزعل عندما ينقطع التيار الكهربائي خاصة بعد التطوير الكبير

وأوضح أحمد موسى :" في 2014 كان عندنا عجز في الكهرباء 6000 ميجا وات وكان الشعب المصري يعاني كثيرا آنذاك"، معقبا: " من حق المواطن يزعل عندما ينقطع التيار الكهربائي خاصة بعد التطوير الكبير، لكن ما حدث في قطاع الكهرباء يعتبر إجراء استثنائيا وليس طبيعيا".



وضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن سبب انقطاع الكهرباء في مصر هو تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة، وزيادة الاستهلاك بشكل كبير.

تخفيف الاحمال

وأضاف مدبولي، أن انقطاع الكهرباء في مصر يعود إلى أننا الآن في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية، مشيرًا إلى أن الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب حتى منتصف الأسبوع المقبل؛ لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي خطوات تقديم شكوى في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء:

الدخول على الموقع الإلكتروني من خلال الرابط http://egyptera.org/ar/ComplaintsForm.aspx

اختيار إرسال شكوى

عند الدخول ستظهر صفحة أخرى يتم تدوين عليها نموذج شكوى مقدمة إلى الجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

يتم إدخال عدد من المعلومات ومنها اسم المنتفع، الرقم القومي

يتم تحديد نوع الشكوى المطلوب إرسالها

كما يتم الاتصال على الخط الساخن 121

موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء

الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أعلن موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء، موضحًا انتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء وانقطاع التيار منتصف الأسبوع المقبل.