المهن الموسيقية عن إقامة حفل ترافيس سكوت : الكرة في ملعب الأمن

‏قال منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، إن ترافيس سكوت أحيا عدد من الحفلات في السعودية وفي أكثر من مكان وكان الأمر طبيعيا ولم تحدث أية مشكلات.

وأضاف منصور هندي خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم لنقابة لم يكن لديها علم ببعض الأحداث التي أثارت الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لذلك بعدما تم الهجوم على حفل ترافيس سكوت عبر وسائل التواصل حدث تخوف لدى نقابة من حيث إقامة الحفل من عدمه.

وأضاف أن الكرة الأن في ملعب الأمن والتصريحات التي تصدرها نقابة المهن الموسيقية لإقامة الحفلات هي مجرد تصريحات مبدئية ولا يعتد بها إلا بعد الموافقات الأمنية ونحن الآن في انتظار الموافقة الأمنية إذا تحصلوا على موافقة أمنية لإقامة حفل ترافيس سكوت سوف يقام بنسبة كبيرة لكن إذا فشلوا في الحصول على الموافقات الأمنية الحفل سيعتبر بنسبة كبيرة ملغي.

وآثار إلغاء ترخيص حفل مغني الراب ترافيس سكوت، حالة من الجدل الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي جعلته يتصدر محركات بحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية وأصبح الاسم العنوان الأول للصحف المصرية، بعد أن قام نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل بإلغاء ترخيص حفله بمر، بسبب تنافي أفعاله مع عادات وتقاليد المصريين واتهامه بالماسونية.

وأصدر مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا رسميًا بإلغاء حفل الرابر ترافيس سكوت، قائلًا: "تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ووزارة القوي العاملة على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمان وحماية الجماهير".

وتواصلت بوابة الوفد الإلكترونية مع الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين الدكتور مجدي شاكر



وقال كبير الأثريين إن قرار إلغاء الحفل قرار خاطئ تمامًا وخسارة استثمارية كبيرة لمصر، والشركة المنظمة للحفل استخرجت التصاريح الكاملة لإقامة الحفل في منطقة الأهرامات، مشيرًا إلى أن المسئولين عن لجنة العمل أصدروا التصريح بالفعل، مشيرًا إلى أنه معترض على وقت صدور قرار إلغاء التصريح من النقائلة قائلًا :" أزاي نلغي الحفل قبل إقامتة بأسبوع وبعد منح كل الموافقات، الأمر يعني وجود مشكلة منذ البداية، هل الجهات المختصة متحرتش عن الأمر قبل صدور التصريحات".

وأضاف مجدي شاكر :" و90% ممن كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بإلغاء الحفل، لا يعلمون شيئًا عن مغني الراب ترافيس سكوت، ولو بحثنا في الأيدولوجية الفكرية لن نتحرك أبدًا".

ترافيس سكوت لم يأخذ تصريحًا من وزارة الآثار

كشف الدكتور مجدي شاكر أن مغني الراب ترافيس سكوت لم يأخذ تصريحًا من وزارة السياحة والآثار لإقامة الحفل

وأوضح مجدي شاكر أن إلغاء الحفل يفقد مصر مصدقيتها أمام العالم، كما سنفقد مصدقيه مجموعة كبيرة من الشركات الكبرى التي تمول الحفل، ويجب إعادة النظر في هذا القرار.