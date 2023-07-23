عماد متعب يعلق على انتقال إمام عاشور للأهلي.. لاعب كبير (فيديو)

قال الكابتن عماد متعب،لاعب النادى الأهلى السابق، نائب رئيس رابطة الأندية، إن احداث 2011 وغياب الجماهير عن الملاعب، وبعض الأحداث الأخرى أدت إلى أن يسير الدورى المصري بشكل غير نموذجي.

وأضاف عماد متعب خلال حواره مع برنامج "مساء دى إم سي"، على فضائية " دى إم سي" مساء اليوم : أن آخر عامين بدأ الدورى المصرى فى التحسن خاصة بعد عودة الجماهير وسماح وزارة الداخلية بحضورها، معقبا: "الدورى بلا جمهور زى المغنى بلا جماهير أيضا".

إمام عاشور لاعب كبير وسيضيف فنيا للنادى الأهلى

وعن انتقال اللاعب امام عاشور للنادى الاهلى قال عماد متعب:" إمام عاشور لاعب كبير وهيضيف فنيا كتير للنادى الأهلى".

وأضاف عماد متعب أن النادى الأهلى معروف أنه صاحب تحقيق الانتصارات فى أول دقيقة أو بعد الدقيقة 90، معقبا:" كنت محظوظ انى شاركت بعدد من الاهداف فى مثل هذه الأوقات".

وأكد ان لاعبى النادى الأهلى لديهم يقين دائما أنهم سيسجلون اهداف فى أى وقت من المباراة، معقبا:" تركيز لاعبى الأهلى كان بيزيد دائما فى آخر دقائق المباراة".

وتابع عماد متعب قائلا:" علاقتى بالأهلى قصة على جنب، لكن علاقتى بجماهير النادى الاساس لأنها كانت أعظم شيء، لان الجمهور هو الداعم فى كل الأوقات".