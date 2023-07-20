تفاصيل فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" لمحمد فراج ونيللي كريم

شارك النجم محمد فراج، جمهوره بصوره من فيلمه السينمائي الجديد "ڤوي! ڤوي! ڤوي!"، الذي يجمعه لأول مرة سينمائياً بالنجمة نيللي كريم، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير"إنستجرام"

إذ نشرالفنان محمد فراج البوستر الدعائي للفيلم ، يظهر فيه فراج بالمنتصف، مرتدياً زي نادي الإحسان الرياضي، ونظارة شمسية، فيما يحمل كرة قدم وعصا مكفوفين، فيما تقف بجانبه نيللي كريم، وهي تحمل كاميرا تصوير احترافية، في إشارة إلى طبيعة عملها كصحافية رياضية تبحث عن سبق، فيما يبدو بيومي فؤاد وأمجد الحجار مذهولين، بينما يظهر طه الدسوقي غير مبالٍ بما يدور حوله.

ويقوم ببطولة الفيلم، الذي تشارك به شركة الإنتاج الإماراتية "إيمج نيشن"، بالتعاون مع "فيلم كلينك"، و"فوكس سينما"، مجموعة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، وطه الدسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، وظهور خاص لبسنت شوقي، زوجة الفنان محمد فراج، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال.

وسيطرح الفيلم رسمياً، في دور السينما يوم الثالث والعشرين من شهر أغسطس المقبل، على أن يعرض في جميع صالات السينما العربية باليوم التالي، حيث سيتم تنظيم عروض خاصة في مصر والإمارات للفيلم بحضور مجموعة من أهل الفن والإعلام.

قصة الفيلم

الفيلم المستوحى من أحداث حقيقية، تدور قصته عام 2013 في مصر، حيث يحلم "حسن"، الذي يؤدي شخصيته الفنان محمد فراج، بالفرار من حكم يلاحقه، وبدهاء ومكر شديدين، يجد الفرصة حينما يعلن عن إنشاء فريق كرة قدم للمكفوفين، ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، ليتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين، ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، الذي يقدم تجربته الأولى في عالم الإخراج السينمائي، بعد أن أثبت موهبته كمخرج إعلانات.

ويذكر أن شارك الفنان محمد فراج في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل حرب مع النجم أحمد السقا المكون من 10 حلقات، إنتاج شركة سينرجى.

كما شارك الفنان محمد فراج كضيف شرف فى مسلسل "العائدون" مع المخرج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، وعدد كبير من الفنانين.