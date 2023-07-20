المحليات تتابع حملات المنيا لضبط الأسواق

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنيا، في الرقابة على الأسواق، ومنع الغش التجاري والاحتكار، والتأكد من توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الغذائية.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع أية محاولات للغش التجاري، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات، ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة، ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة، تحقيقًا للصالح العام.

ففي محافظة المنيا، وتنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية، بالتعاون مع مديرية التموين، تنظيم الحملات التفتيشية على المخابز البلدية، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات، ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة، تحقيقًا للصالح العام.

وقال عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية حررت 26 محضرًا تموينيًا متنوعًا للمخابز، خلال حملة مكبرة، إذ تنوعت المخالفات بين (إنتاج خبز ناقص الوزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ نظافة ـ عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم صرف بون).

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، أوضح عماد حسن، رئيس المركز، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية رقابية على المخابز البلدية، بقرى شرق النيل، وأسفرت الحملة عن تحرير 48 محضرًا تموينيًا، جاءت ما بين ( نقص وزن ـ عدم مطابقة المواصفات ـ نقص فى الوزن ـ عدم نظافة ـ عدم صرف بون ـ عدم وجود لوحات)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما أشار هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاى شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية حررت بالتعاون مع التموين، 20 محضرًا تموينيًا خلال حملة على المخابز بقرى مجلس قروى أبو عزيز، إذ تنوعت المخالفات بين (عدم نظافة، نقص وزن، عدم الإعلان، عدم وجود سجل، عدم وجود ميزان).