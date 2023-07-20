الاردن: الفضاء الصينية نفذت مهام مميزة بشكل متسارع

قال الدكتور عمار السكجي رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، إن وكالة الفضاء الصينية نفذت مهام مميزة بشكل متسارع تثير الإعجاب بداية من الستينيات وحتى الآن ، موضحًا أنها بدأت نشاطها بشكل متواضع قبل 60 عاما، لكنها أصبحت الآن من الوكالات الفضائية المنافسة.

وكالة الفضاء الصينية

وأضاف السكجي، أن من المهام الصينية المهمة إطلاق مركبة سنشتو، بالإضافة إلى مشروعات تشانج 1 و2 و3 و4 و5، وفي مشروع تشانج 4 هبطت على الجانب البعيد من القمر، وكان هذا الأمر تحديا كبيرا لمعظم وكالات الفضاء في العالم لمدة تزيد عن 30 عاما.

وتابع أن الصين استخدمت في مشورع تشانج 4 قمرا صناعيا على شكل مرآة وعكس الاتصالات بين الأرض ومكان الهبوط ونجحت هذه المهمة الفضائية ثم أحضرت عينات من القمر في تشانج 5.

وشدد على أن برنامج الصين نحو المريخ كان واعدا أيضا، كما أن الصين انفردت بمحطة فضاء وكبسولة العودة، شارحًا أن الإشكالية الرئيسة في مشاريع الفضاء أن معظم الصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية تضع هذه الأقمار في المدار بعد ذلك يبقى القمر الصناعي أو المحطة الفضائية تدور حول الأرض إلى أن ينتهي مفعولها وتتحول إلى حطام فضائي، لكن هذه الكبسولة تشهد عمل الصين على تقنيات متقدمة، حتى يعاد استخدام الكبسولة مرة أخرى بعد عودتها إلى الأرض، وهذا تحدي كبير وتقنية متقدمة للغاية.

جاء ذلك خلال لقائه مع برنامج «مطروح للنقاش»، المذع على قناة «القاهرة الإخبارية».