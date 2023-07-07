المالية: "صرف مستحقات دعم الصادرات الأربعاء والخميس"

قالت نيفين منصور، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الوزارة مستمرة في صرف دعم المصدرين منذ 3 سنوات ونصف، مشيرة إلى سداد مستحقات ما يقرب من 42.5 مليار جنيه.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “المصري أفندي”، المذاع على قناة “المحور” الخميس، دعم صرف 5 مراحل لمبادرة السداد الفوري والمرحلة السادسة ستكون يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وسيجري استكمال مواعيد صرف أخرى في 19 يونيو والأول من أغسطس، متابعة أن العملية التصديرية مستمرة ودعمها مستمر.

تخصيص 28 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة لبرنامج دعم الصادرات:

وأكدت أن هناك تخصيصًَا في الموازنة العامة للدولة تقدر بـ28 مليار جنيه سنويًا لبرنامج دعم الصادرات بموافقة من وزارة الوزراء ومن مجلس رئاسة الوزراء ومعلنة للجميع، لافتة أن مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات غطت المستندات المستوفاة حتى نهاية ديسمبر 2022.

وأشارت إلى أن المبلغ المخصص من الموازنة العامة كافٍ وهو زيادة قوية لدعم الصادرات سنويًا، متابعة أنهم بدأوا بـ6 مليارات جنيه، ومبادرة السداد الفوري هو سداد نقدي وقبل الدفع للشركات يتم خصم حق الدولة، وإذا سددت الشركة الضرائب والجمارك يتم دفع مستحقاتها كاملة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية، أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيجري بدء صرف مستحقات الدفعة الأولى من الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الماضي، موضحة أنه تم تأجيل موعد صرف هذه المستحقات ليصبح يومي ١٢، ١٣ يوليو الحالي بدلًا من ٥، ٦ يوليو نظرًا لتزامن إجازة عيد الأضحى مع بدء الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أية نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها.