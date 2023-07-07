فتح باب القبول بجميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قبول دفعة جديدة من الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية لهذا العام 2022/2023، للالتحاق بالمدارس الثانوية للتمريض بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه سيتم فتح باب القبول بجميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض طبقاً للتوزيع الجغرافى اعتباراً من السبت 8/7/2023 وحتى يوم السبت الموافق 22/7/2023 .



ولفت الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والمدارس بالدقهلية إلى أن الأفضلية ستكون للمجاميع الأعلى مرفق شروط التقديم وموعد التقديم حسب المجموع.



وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد إعتمد ، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024 بمجموع 243 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام بكثافة 45 طالبا لكل فصل، و 175 درجة للثانوي العام الخدمات، و 140 درجة للثانوي العام منازل، و 140 درجة للثانوي العام خاص.

وحرص محافظ الدقهلية على اعتماد تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام 5 سنوات بكل من ( المنصورة - السنبلاوين ) بمجموع 235 درجة، والثانوي الفندقي نظام خدمات بكل من ( المنصورة - نبروة - السنبلاوين) 175 درجة، والثانوي الصناعي نظام 5 سنوات 210 درجة، والثانوي الصناعي خدمات نظام 3 سنوات 165 درجة، والثانوي الزراعي بكل من: (المنصورة الزراعية - طلخا الزراعية - بلقاس الزراعيه - ميت غمر الزراعية ) 185 درجة ، والثانوي الزراعي بكل من ( دكرنس - السنبلاوين - الربع بتمي - هرماس رضوان بني عبيد - الرياض - المنزلة ) 170 درجة، والثانوي الزراعي نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات 170 درجة، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة ، والتعليم المزدوج ( فني صيانة الأجهزة الطبية 250 درجة ، والتبريد والتكييف 220 ، وتركيبات كهربية 200 درجة ، وفندقي مزدوج 175 درجة ، وسيارات 210 ، واليكترونات كهربية 175 درجة ، وميكانيكا تركيبات 175 درجة ، وملابس جاهزة + نسيج 160 درجة ، ومساعد فني إداري 160 درجة ، ووجبات سريعة 170 درجة ، وزراعي مزدوج 160 درجة) .