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الجمعة 07 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

فتح باب القبول بجميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية عن قبول دفعة جديدة من الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية لهذا العام 2022/2023، للالتحاق بالمدارس الثانوية للتمريض بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية  أنه سيتم فتح باب القبول بجميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض طبقاً للتوزيع الجغرافى اعتباراً من السبت 8/7/2023 وحتى يوم السبت الموافق 22/7/2023 .

ولفت الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والمدارس بالدقهلية إلى أن الأفضلية ستكون للمجاميع الأعلى مرفق شروط التقديم وموعد التقديم حسب المجموع.


وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد إعتمد ، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024 بمجموع 243 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام بكثافة 45 طالبا لكل فصل، و 175 درجة للثانوي العام الخدمات، و 140 درجة للثانوي العام منازل، و 140 درجة للثانوي العام خاص.

وحرص محافظ الدقهلية على اعتماد تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام 5 سنوات بكل من ( المنصورة - السنبلاوين ) بمجموع 235 درجة، والثانوي الفندقي نظام خدمات بكل من ( المنصورة - نبروة - السنبلاوين) 175 درجة، والثانوي الصناعي نظام 5 سنوات 210 درجة، والثانوي الصناعي خدمات نظام 3 سنوات 165 درجة، والثانوي الزراعي بكل من: (المنصورة الزراعية - طلخا الزراعية - بلقاس الزراعيه - ميت غمر الزراعية ) 185 درجة ، والثانوي الزراعي بكل من ( دكرنس - السنبلاوين - الربع بتمي - هرماس رضوان بني عبيد - الرياض - المنزلة ) 170 درجة، والثانوي الزراعي نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات  170 درجة، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة ، والتعليم المزدوج ( فني صيانة الأجهزة الطبية 250 درجة ، والتبريد والتكييف 220 ، وتركيبات كهربية 200 درجة ، وفندقي مزدوج 175 درجة ، وسيارات 210 ، واليكترونات كهربية 175 درجة ، وميكانيكا تركيبات 175 درجة ، وملابس جاهزة + نسيج 160 درجة ، ومساعد فني إداري 160 درجة ، ووجبات سريعة 170 درجة ، وزراعي مزدوج 160 درجة) .

الجريدة الورقية