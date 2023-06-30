نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تتابع أعمال الحملة المكبرة للنظافة بنطاق الاحياء

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود احياء المنطقة الجنوبية لتنفيذ حملات النظافة ورفع القمامة والتراكمات اولا بأول وفقا للخطة الموضوعة اثناء احتفالات عيد الأضحي المبارك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة الانحاء وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية

وأصدرت نائب المحافظ توجيهاتها للأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات النظافة خاصة خلال عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع افرع هيئة النظافة و الشركات المخصصة للنظافة و المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والاحياء من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة الانحاء وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لرفع مستوي النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدداً من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها وتحقيق خطوات متقدمه في ذلك الملف الحيوي.

وفي نطاق ذلك شنت الاجهزة التنفيذية بحي المعصرة في أطار الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمه لمواطني الحي والقضاء على تجمعات القمامه والنهوض بكل الخدمات المقدمه لمواطني الحي تحت إشراف اللواء عمرو عيسوي رئيس الحي خلال جوله ميدانيه لاعمال النظافه اليوميه بمشاركه وحدة الرصد البيئي واستمرار اعمال النظافه اليوميه داخل حي المعصره وأستهدفت الحملة نظافة بشوارع منطقة وادي حوف وشارع جمال عبدالناصر حدائق حلوان بالإضافة إلى اعمال تقليم الاشجار بجانب الاعمال الجارية علي مدار اليوم وذلك لرفع كفاءة الشوارع والميادين الرئيسيه وخلق بيئه نظيفه لمواطني الحي وذلك لتحسين المظهر الحضاري والجمالي وتوفير متنفس طبيعي لمواطني الحي .

و لتطوير اداء الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة النظافة بالشوارع والميادين بحي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان وإدارة وحدة رصد حلوان والاجهزة المعنيه تم رفع كفاءة النظافة بشارع القومية للاسمنت بعرب راشد وش الحرير ودواخل منطقة عرب راشد وش عمر بن عبد العزيز وش كورنيش النيل وش أحمد أنسي ومنطقة عزبة الوالدة وش المراغي وش الزلزال بحلوان .

كما قامت الاجهزة التنفيذية بحي التبين برئاسة الدكتور احمد القزاز بحملة نظافة وكنس وتجريد على نطاق الحى كاملا حيث تم المرور على المحاور الرئيسية واستمرار العمل بالوردية الصباحية والمسائية بشارع كورنيش النيل وميدان سوق الصلب القديمة ورفع مخلفات قص الاشجار بالكورنيش وميدان الصلب وشارع القسم القديم والسكة الحديد والحكر القبلى وشارع المدرسة و الحكر البحرى والشارع الجديد وجارى استكمال الاعمال .

وقد شددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على رؤساء الاحياء بضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة سير العمل وتواجد سكرتيرى ومشرفي الحي لمتابعة كافة المستجدات على ارض الواقع الى جانب تفعيل دور الرصد البيئي ومشرفي المربعات لرصد جميع المخالفات واتخاذ كافة الاجراءات حيال المخالفين الى حانب تكثيف ورديات الاعمال و تفعيل دور غرف العمليات لاستقبال كافة البلاغات اثناء إجازة عيد الاضحى .